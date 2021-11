Viele Verletzte und Bilanz der Polizei – Preußen arbeiten Vorfälle auf

Die Polizei sicherte den Gäste-Block in Velbert. Schon vor der Halbzeit wurde dort Pyrotechnik gezündet.

Die Aufarbeitung setzte am Tag danach ein. Der SC Preußen Münster, unter anderem mit Sportchef Peter Niemeyer, Aufsichtsratsboss Frank Westermann, Geschäftsführer Bernhard Niewöhner und Clubsprecher Marcel Weskamp, traf sich mit einer Abordnung der aktiven Fanszene sowie einer Vertreterin des Fanprojekts. Es ging um die Vorfälle in Velbert vom Samstag, als der SCP das Regionalliga-Spiel gegen den KFC Uerdingen (1:0) bestritt, und es vor der Partie und in der Halbzeitpause im Gäste-Block zu einer Eskalation kam. Es wird, soviel steht jetzt schon fest, schwierig werden, detailliert den Hergang und damit auch die Schuldigen dafür zu finden.