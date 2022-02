„Vielleicht ist es ganz gut so ...“ – Preußen in Rödinghausen schon wieder gefordert

Der Schock von Sonntag kann kaum verdaut sein, doch der Spielplan kennt keine Gnade. Am Mittwoch (19.30 Uhr) tritt Preußen Münster schon wieder zum Nachholspiel beim SV Rödinghausen an. Die Verarbeitung der Geschehnisse stand in den letzten 48 Stunden im Vordergrund. Doch auch personell gibt es interessante Entwicklungen.

Nach dem Skandal von Sonntag drehten sich die meisten Debatten um die Auswirkung auf RW Essen im Titelrennen. Gerät der Spitzenreiter aus dem Takt? Geht ein Riss durch die Fanschar? Und vor allem: Welche Strafe erwartet den Club? Es stellt sich aber gleichsam die Frage, wie Preußen Münster als zweifelsfrei geschädigter Verein die Dinge wegsteckt. „Die Mannschaft war und ist geschockt“, sagt Trainer Sascha Hildmann vor dem Nachholspiel beim SV Rödinghausen an diesem Mittwoch (19.30 Uhr). „Solche Momente kannte keiner, das war unangenehm. Gerade unser Torwart Max Schulze Niehues hatte vor der Kurve natürlich ein mulmiges Gefühl. Daher haben wir sehr viel geredet seitdem.“

SCP stolperte schon öfter in Rödinghausen

Noch hat der Pfälzer nicht den Eindruck, dass auch die Hilfe eines Sportpsychologen notwendig ist. Falls doch – der SCP würde den Schritt unterstützen. „Wir versuchen, den Ängsten entgegenzuwirken und verweisen darauf, dass es – hoffentlich – ein einmaliges Ereignis war“, so Hildmann. „Vielleicht ist es ganz gut so, dass wir sofort wieder spielen.“ Zumindest bis Dienstag sprach nichts dagegen. Einen erneuten Ausfall möchte auch der Gastgeber vermeiden.

Schon öfter stolperten die Preußen beim SVR, zweimal im Pokal (dazu ein weiteres Mal an der Hammer Straße), im Vorjahr gab es zum Auftakt ein eher mühsames 1:1. In diese Rubrik fiel auch das 0:0 im Hinspiel. „Der Gegner verteidigt gut, ist ein sehr solides Team und hat gar nichts zu verlieren. Wir müssen 90 Minuten ackern“, sagt der Coach vor Teil zwei der doppelten englischen Woche. Alexander Langlitz hat in Essen nur eine Zerrung erlitten, fehlt aber vorerst. Für ihn rückt Torschütze Gerrit Wegkamp vorne wieder rein. Darius Ghindovean soll dafür das Mittelfeld stärken. Marvin Thiel und Jannik Borgmann fehlen nach dem Böller-Irrsinn von Essen ebenfalls. „Sie hätten ihre Chance wahrscheinlich bekommen“, sagt Hildmann. „Aber wir haben noch immer einen sehr, sehr guten Kader.“ In dem steht auch Luke Hemmerich nach überstandener Corona-Infektion sowie der zuletzt in der U 19 und dann U 23 Praxis sammelnde (und jeweils treffsichere) Deniz Bindemann.

Heiße Wochen bis zum Saisonende lassen Platz für alle

Wahrscheinlich fängt Henok Teklab auch wieder an. Er bereitete bei RWE das 1:1 vor und könnte den seit Längerem glücklosen Manuel Farrona Pulido ablösen. „Es tut mir sehr weh, dass er es nicht schafft, seine teils überragende Trainingsleistung auf den Platz zu bringen“, sagt Hildmann über den 28-Jährigen. „Vielleicht setzt er sich zu sehr unter Druck, wir haben ja schon viel gesprochen. Er ist eigentlich ein super Typ, total klar und reflektiert, gar nicht überheblich, auch wenn er mit seiner Spielweise polarisiert.“ Womöglich tut Farrona Pulido die ungewohnte Jokerrolle ja gut.

Ein anderer heikler Fall spielt sich vor der Abwehr ab. Dort erhielt überraschend Thomas Kok in Essen den Vorzug vor Dominik Klann. „Ja, das war ein Risiko“, so Hildmann. „Ich hatte den Gedanken aber schon vorher. Er spricht viel, wehrt sich, hat keine Angst, läuft auf Lücke, ist erfahren und null hektisch, orientiert sich immer nach vorn“, sagt er über den Niederländer, den er auch an der Hafenstraße „sehr gut“ sah. „In diesem Stadion habe ich ihm das eher zugetraut.“ Mit Klann folgte aber umgehend eine Unterredung. „Dominik ist ein anderer Typ. Gefreut hat er sich nicht, das ist klar. Aber ich hab es ihm genauso erklärt. Als Trainer kann ich mir dieses Recht nehmen.“ Die bevorstehenden heißen Wochen bis zum Saisonende lassen ohnehin für die gesamte zweite Reihe alle Chancen, sich vermehrt wieder in Szene zu setzen.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Spiel der Preußen bei Fortuna Düsseldorf II von Samstag auf Sonntag (20. März, 14 Uhr) verlegt.

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Frenkert – Kok – Remberg, Ghindovean – Teklab, Wegkamp, Deters

Liveticker ab 19 Uhr aus Rödinghausen: www.wn.de/scp