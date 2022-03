Viertelfinale daheim – Union Lüdinghausen furios

Zeigten eine bärenstarke Leistung am Samstagnachmittag in Dortelweil: Ties van der Lecq (l.) und Nick Fransman.

Was für ein Wochenende: Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen hat nicht nur seine Aufholjagd in beeindruckender Manier fortgesetzt. Dank der beiden 4:3-Erfolge beim Zweiten SV Fun Ball Dortelweil und dem amtierenden Mannschaftsmeister 1. BC Bischmisheim haben die Nullachter den TV Refrath in der Tabelle auf den letzten Drücker noch abgefangen. Heißt: Das Playoff-Viertelfinale zwischen Union und dem TVR steigt am kommenden Sonntag (27. März), 14 Uhr, in der Drei-Burgen-Arena.

„Das war unser großes Ziel. Dass wir unseren Fans in der neuen Halle noch mal was ganz Tolles am Ende der Saison bieten können“, freute sich 08-Teammanager Michael Schnaase, der „nie und nimmer damit gerechnet hätte, dass wir beide Matches gewinnen würden“. Für die Steverstädter waren es die Siege sechs und sieben in Serie.

Grundstein in Hessen gelegt

Den Grundstein zum Sprung auf Platz vier legten die Nullachter am Samstag in Dortelweil. Schlüssel zum Sieg bei den Hessen war laut Schnaase der bärenstarke Auftritt des ersten 08-Doppels. Ties van der Lecq und Nick Fransman bezwangen die hochgewettete dänische Paarung Emil Lauritzen/Mads Vestergaard glatt mit 3:0 (11:6, 11:8, 11:5).

Fransman hatte im zweiten Einzel etwas überraschend den Vorzug gegenüber Aram Mahmoud erhalten – und rechtfertigte die Nominierung allemal. Der Niederländer setzte sich gegen Mads Thogersen trotz eines 1:2-Rückstandes noch mit 3:2 durch. Yvonne Li steuerte ebenfalls zwei Siege zum Auswärtserfolg bei. Dabei blieb die deutsche Nummer eins sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Linda Efler ohne Satzverlust. Somit fiel selbst Max Weißkirchens dramatische Fünfsatzniederlage im Duell mit Ex-Unionist Kai Schäfer nicht weiter ins Gewicht.

Auch am Sonntag gab sich Li keine Blöße. Im Einzel besiegte sie Priskila Siahaya, die ihr vor zwei Jahren, damals noch im Dress des TSV Trittau, die einzige Saisonniederlage beigebracht hatte, deutlich. Und auch im Doppel setzten sie und Efler sich gegen deren Stammpartnerin Isabel Lohau und Siahaya mit 3:1 durch. Hochspannend die beiden Herreneinzel am Sonntag: Max Weißkirchen zwang den vielfachen österreichischen Staatsmeister Luka Wraber mit 3:2 in die Knie, mit dem gleichen Ergebnis unterlag Mahmoud dem Bulgaren Daniel Nikolov. Was aber im Lager der Nullachter niemanden mehr störte – nach diesem wunderbaren Wochenende.