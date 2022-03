Vor dem Deutschland-Spiel: Van Gaals geplante Revolution

Es war wie so oft, wie eigentlich immer, wenn die niederländische Nationalelf gespielt hat. Es wurde diskutiert, debattiert, geredet und wieder diskutiert, debattiert und geredet. Der 4:2-Heimsieg über Dänemark war dabei weniger das Streitthema als vielmehr die ungeheuerliche taktische Ausrichtung des Louis van Gaal. Hatte er es wirklich gewagt, das niederländische Fußball-Heiligtum einer Viererkette und das Cruyffsche 4-3-3 zu modifizieren? Ja, das hatte er. Van Gaal, der beim WM-Turnier in Katar stolze 71 Jahre alt sein wird, will die holländische Kicker-Philosophie noch einmal auf den Kopf stellen. Zum Beispiel am Dienstag (20.45 Uhr) in der Testspielpartie gegen Deutschland. Kein Spiel wie jedes andere, dieser 45. Nachbarschaftsvergleich.

„Das System ist nun mal wichtig, wir wollen es Deutschland so schwer wie möglich machen“, sagt das Trainer-Urgestein. Fünferkette hört sich für den ordinären niederländischen Fußballfan schwer nach Verrat an. Aber van Gaal sagt: „Das 4-3-3 ist das logische System in unserem Land. Ich will auch angreifen lassen, offensiv spielen.“ Aber man müsse auch mal einen Gang runterschalten können. Nach „Voetbal totaal“, wie einst die Spielart aus der Ära des Johan Cruyff genannt wurde, klingt das nicht. Van Gaal denkt weiter, sagt er, er wisse um die hohe Belastung seiner Top-Spieler, um taktische Kniffe und auch, dass Angriffsfußball auch Alternativen beinhalten muss. Sein Kapitän Virgil van Dijk, der Abwehrchef des Klopp-Clubs FC Liverpool, stimmt ihm zu: „Ich muss von der Fünferkette nicht überzeugt werden. Wir machen das.“

Van Gaal glaubt fest an seine Revolution

Van Gaal ist der 14. Trainer von „het Elftal“ seit 2000, zum dritten Mal ist er in Amt und Würden. Die Fluktuation unter den ersten Übungsleitern des Landes hinter dem Polder ist bemerkenswert. Auf seine alten Tage will van Gaal seine Fußball-Revolution, alles ist dem Erfolg bei der WM in Katar untergeordnet. Daran glaubt er, sein Selbstbewusstsein ist unermesslich. Nur am Rande sei bemerkt, dass die zweiteilige Biografie über sein Leben 2,81 Kilogramm wiegt.

Das Spielmaterial für die WM gäbe es her, zuletzt gab er zu Protokoll, dass ihm zwar die Außenstürmer fehlen und er deshalb zu dieser kompakteren Spielweise tendiere. Was wiederum nicht gerade ein Vertrauensbeweis für Donyell Malen von Borussia Dortmund ist – er verrichtet gerne seine Arbeit auf den offensiven Flügeln. Malen, aber auch Torwart Mark Flekken (SC Freiburg), der Ex-Bremer Davy Klassen (Ajax Amsterdam) und Wout Weghorst, der vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley in die Premier League gewechselt ist, bringen eine gewisse Bundesliga-Note in das Team des Europameisters von 1988. Dieser Titel ist und bleibt der vorerst einzige Erfolg der Niederlande bei einem kontinentalen Turnier.

Sieg gegen Deutschland wäre versöhnlich

Van Gaal hat tatsächlich vor, das zu ändern. Seitdem er zum dritten Mal das Zepter schwingt, blieb seine Mannschaft in sieben Partien ungeschlagen. Er löste den am Ende glücklosen Frank de Boer nach der EM 2021 ab. Alle Größen des niederländischen Fußballs von Ronald Koeman über Marco van Basten bis zu Guus Hiddink und Dick Advocaat versuchten sich an dieser Auswahl. Der ganz große Coup blieb stets aus. Ein Sieg über Deutschland, gegen den großen und im Fußball ungeliebten Nachbarn, wäre versöhnlich. Davon zehrt die niederländische Seele gerne und lange.

Wobei auch da van Gaal anders tickt. Er, der frühere Trainer von Bayern München, sagt dann: „Der schönste Sieg gegen Deutschland? Ich weiß es nicht, vielleicht 1988 bei der EM. Aber mich interessiert die Taktik, das Heute.“ Fußball sei wichtig, aber wichtig für ihn sei auch: „Ich bin nach dem Krieg geboren. Ich mag Deutschland, es ist ein friedliches Land mit friedlichen Menschen.“