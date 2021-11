Wacker III verpasst den großen Traum nur knapp

Hart gekämpft, das Ziel so knapp verfehlt. Wacker Mecklenbeck III hatte vom Traumspiel in der Arena auf Schalke geträumt, am Ende fehlen nur wenige Stimmen. Die Enttäuschung an der Egelshove ist groß - der Stolz aber auch.

Hätten so gerne auch beim Traumspiel in der Schalker Arena gejubelt: Die Spieler von Wacker Mecklenbeck III.

Alles gegeben und am Ende doch gescheitert – und dann auch noch so knapp. Wacker Mecklenbeck III fehlten am Ende nur 237 Stimmen zur Erfüllung ihres großen Traums von einem Kreisliga-Spiel in der Arena auf Schalke. „Das fühlt sich gerade an, als hätten wir ein Champions-League-Finale im Elfmeterschießen verloren“, sagt Vizekapitän Marcel Reimann, kurz nachdem ihm und seiner Mannschaft am Freitag das Ergebnis des Gewinnspiels „Veltins – Dein Heimspiel“, mit dem die Brauerei die Austragung einer Partie in der Arena mit über 62 000 Plätzen verloste, mitgeteilt worden war. 8565 Stimmen sammelten die Jungs von der Egelshove während der einwöchigen Voting-Phase, nur Vorwärts Hiddingsel holte mit 8802 Stimmen noch mehr. „Das ist so knapp, wir sind jetzt natürlich schon mega-enttäuscht“, sagte Reimann.



Unterstützung von allen Seiten

In den vergangenen sieben Tagen versuchten die Kreisliga-Kicker alles Mögliche und waren dauernd in der Stadt unterwegs, um Stimmen zu sammeln. Unterstützung erfuhren sie dabei aus ganz Münster, lokale Fußball-Clubs, Unternehmen, Radio-Sender, Influencer – alle machten sich vor allem auch über die Social-Media-Plattform Instagram für die Truppe stark. „Wahnsinn, wir sind unglaublich stolz auf unsere Stadt“, sagt Reimann beeindruckt, „dieser Zusammenhalt war unglaublich – alle hätten es uns gegönnt.“

Jetzt gerade überwiege aber noch die Enttäuschung, in den vergangenen Jahren hätte die von Wacker erzielte Anzahl an Stimmen „definitiv gereicht“, wie Reimann weiß. Ob das Team es im nächsten Jahr noch einmal versuchen wolle? „Die Überlegung gibt es, aber mal schauen“, sagt Reimann, der den Schock am Freitagabend mit einem Bier im Kreise der Mannschaft verdaute – von welcher Brauerei, das ist nicht überliefert.