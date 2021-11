Wacker Mecklenbeck III tut weiter alles für das Traumspiel auf Schalke - jetzt gibt's einen Zwischenstand

Einmal in der riesigen Arena auf Schalke spielen – das ist der große Traum der Truppe von Wacker Mecklenbeck III. Wie bereits berichtet, steht das Kreisliga-B-Team von der Egelshove unter den letzten fünf Teams des Gewinnspiels „Veltins – Dein Heimspiel“, in dem die Brauerei die Austragung eines eigenen Ligaspiels mit allem Drum und Dran in der Schalker Arena verlost. Gegner im Stadion mit über 62 000 Plätzen wäre am 28. November das Team von Eintracht Münster III.

Unterstützung von allen Seiten

Seit vergangenem Freitag läuft nun das Voting. Über ihren 7000 Abonnenten starken Instagram-Account, den Vizekapitän Marcel Reimann betreut, macht die Truppe ordentlich Werbung – und bekommt dabei Unterstützung aus der ganzen Stadt: „Wir hätten nie gedacht, dass Münsters Fußballer so gut zusammenhalten. Das ist echt überwältigend“, freut sich Reimann. Nicht nur zahlreiche Vereine aus Münster und Umgebung sprachen Wacker auf Instagram ihre Unterstützung aus und forderten ihre Abonnenten zum Abstimmen auf, unter anderem auch die Hafenkäserei und der auf Instagram bekannte Kanal „muenster­_dings“ stellten sich hinter Reimann und seine Mannschaft. Prominente Unterstützung gab es zudem vom ehemaligen Fußball-Profi und gebürtigen Münsteraner Christian Pander, der Wackers Beitrag teilte. „Wir ziehen echt unseren Hut“, sagt Reimann, „das ist der Wahnsinn.“

Auch abseits der Online-Welt geben die Wacker-Jungs alles für ihren Traum: „Wir verteilen in der Stadt am Mittwoch noch 4000 Flyer und werden abends auch in der Altstadt unterwegs sein“, berichtet Reimann vom Stimmenfang, den er und seine Kollegen bereits am vergangenen Wochenende im Club Heaven am Hawerkamp betrieben.

Erster Zwischenstand ist bekannt

Nun gibt es einen ersten Zwischenstand. „Wir liegen aktuell auf dem zweiten Platz“, sagt Vizekapitän Marcel Reimann, „genaue Zahlen wurden uns nicht gesagt. Aber es ist wohl extrem knapp.“ Mit Blick auf die Zahlen der letzten Jahre ging er zunächst von rund 6000 benötigten Stimmen aus, „es könnte aber sein, dass wir ein bisschen mehr brauchen“, sagt Reimann. „Wir sind beeindruckt, wie in Münster alle an einem Strang ziehen und bedanken uns schon jetzt bei allen, die für uns abgestimmt haben - selbst wenn wir am Ende nur Zweiter werden. Aber wir wollen das Ding natürlich gewinnen!“

Bis zum Freitag können Sie hier unter diesem folgenden Link für Wacker Mecklenbeck III abstimmen: veltins-heimspiel.de/voting-2021/