Wacker Mecklenbeck III will sich den Traum auf Schalke erfüllen

Es ist wohl der große Traum eines jeden Amateur-Fußballers: Einmal in einer riesigen Bundesliga-Arena spielen, mit dem Bus zum Spiel anreisen. Hinterher Interviews und Pressekonferenz – so richtig wie ein Profi eben. Dieser große Wunsch könnte für die Kicker von Wacker Mecklenbeck III Realität werden.

Die Truppe aus der Kreisliga B 2 hat sich beim Gewinnspiel „Veltins – Dein Heimspiel“ beworben, in dem die Brauerei genau das verlost: Die Austragung eines eigenen Ligaspiels mit allem Drum und Dran in der Arena von Schalke 04. Zum Preis zählen neben der Partie auch die Anreise mit dem Schalker Mannschaftsbus, das Nutzen von Kabine, Schwimmbad und Physio-Bereich, Einlaufen mit Einlaufkids, ein offizielles Schiedsrichtergespann, Stadionsprecher, Interviews, Pressekonferenz und das Nutzen des Vip-Bereichs.

Eintracht Münster wäre der Gegner im Traumspiel

„Wir haben mit Maik Menke einen heißblütigen Schalke-Fan in der Mannschaft“, erzählt Vizekapitän und „Mann für Alles“ Marcel Reimann. Der habe sich bei der Aktion ohne das Wissen der Mannschaft „einfach mal beworben“ und berichtete dem Bierhersteller Anekdoten aus dem Alltag der auch privat gut befreundeten Mannschaft. Besonders der über 7000 Abonnenten starke Instagram-Account der Mannschaft, den Reimann betreut, habe überzeugt.



Und das scheinbar so sehr, dass die Jungs von Wacker III jetzt im Finale unter den letzten fünf Teams sind. Stattfinden würde das Traumspiel in der Arena mit über 62 000 Plätzen am 28. November, Gegner am 15. Kreisliga-Spieltag wäre Eintracht Münster III: „Ist doch cool, dass es ausgerechnet ein Gegner aus Münster wäre. Eintracht hat eine sehr sympathische Truppe, das wäre für die Jungs natürlich auch ein tolles Erlebnis.“

Ab heute kann abgestimmt werden

So, und wie läuft das nun ab? „Letzte Woche hat Veltins uns am Trainingsgelände besucht und einen Final-Beitrag mit und über uns gedreht“, sagt Reimann, der sich auch noch um Organisation, den Job als Kassenwart und Kontakte zu neuen Spielern kümmert. „Der Beitrag ist, glaube ich, ganz cool geworden.“



Davon kann man sich ab sofort selber überzeugen - und unter dem Link unten im Artikel aktiv dazu beitragen, dass die Jungs von der Egelshove sich den großen Traum vom Spiel im Stadion erfüllen können. „Das wäre für uns alle natürlich ein Wahnsinns-Erlebnis. Wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Jahre so angucke, dann werden wir wahrscheinlich so um die 6000 Stimmen brauchen“, sagt Reimann – und zählt dabei auch auf die Hilfe der Leser dieser Zeitung. „Der Besuch im Stadion ist gratis. Sollten wir gewinnen, würden wir uns über eine zahlreiche Begleitung aus Münster freuen“, sagt er.

Weiterer Club aus dem Münsterland dabei

Mit dem SV Vorwärts Hiddingsel ist sogar noch ein weiterer Club aus dem Münsterland im Finale des Gewinnspielss vertreten. Das Video, mit dem sich C-Ligisten um das Spiel in der Schalker Arena bewerben, finden Sie ebenfalls hier:



Bei einem Sieg würde Hiddingsel in der Arena dann ebenfalls am 28. November auf die DJK Eintracht Stadtlohn III treffen. Mehr über die Bewerbung des SV Vorwärts erfahren Sie hier:



Wer Reimann und Co. oder dem Team des SV Vorwärts Hiddingsel beim Erreichen ihres großen Traums helfen will, kann ab sofort für eine Woche unter diesem folgenden Link abstimmen: veltins-heimspiel.de/voting-2021/