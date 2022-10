Wacker siegt auch im Schongang klar - und bleibt oben dabei

Warmlaufen für den Westfalenpokal am Mittwoch gegen Bielefeld. Zuvor drei Punkte mitnehmen zu Beginn dieser englischen Woche. Und dabei immer das Duell gegen Arminia Ibbenbüren am kommenden Sonntag im Hinterkopf haben. All das erledigten die Fußballerinnen von Wacker Mecklenbeck am Sonntag quasi im Schongang, mussten sie beim 4:0 (2:0)-Sieg in der Westfalenliga über den SV Fortuna Freudenberg nicht einmal in den vierten Gang schalten.

„Ich denke, Freudenberg war bislang der harmloseste Gegner für uns. Die haben sich ausschließlich auf die Verteidigung konzentriert, allerdings ohne jegliche Aggressivität“, wollte Wacker-Trainer Felix Melchers die Leistung seiner eigenen Elf nicht überbewerten. In der Tat hatten die Gäste zwar eine geordnete Defensive aufgeboten, die aber vorwiegend die Positionen hielt und sich nicht in die Partie einbrachte. Leichtes Spiel für die Gastgeberinnen, was namentlich Kristin Dircks zu nutzen wusste. Die flinke Stürmerin bereitete drei der vier Tore vor, war stets gefährlich und immer mannschaftsdienlich und in ihren 71 Minuten ein ständiger Unruheherd in der überforderten Fortuna-Defensive. Nutznießerin Nummer eins von der Dircks-Gala war Katrin Große-Scharmann, die nach der Führung von Paula Weber (20. Minute) mit drei Treffern in Folge (25., 52., 71.) für klare Verhältnisse sorgte.

Fokus auf den Westfalenpokal

Es soll nicht verschwiegen werden, dass sich der Gast im zweiten Abschnitt tatsächlich ein wenig am Spiel beteiligte und auch zu einigen Offensivaktionen kam. Einmal sogar standen die Freudenbergerinnen ganz dicht vor einem Treffer, den dann jedoch Annika Walter und Lena Kloock gemeinschaftlich verhinderten. Auf der anderen Seite verpassten die Gastgeberinnen ein ums andere Mal weitere Treffer, was ihnen ihr Trainer nicht negativ ankreidete. „Natürlich hätten wir weitere Tore erzielen können, aber so ist es doch auch okay.“

Auch bei Felix Melchers war längst der Fokus auf Mittwoch und den Westfalenpokal gerichtet, daher gönnte er einigen seiner Leistungsträgerinnen den vorzeitigen Feierabend. Mit den Kräften haushalten, den Gegner vom eigenen Tor fernhalten und den klaren Sieg festhalten – das war die Devise für die Schlussviertelstunde, in der nichts mehr passierte.

Wacker: Kloock – Walter, Selle, Schipke, Düking – Weber, Faber (67. Haack), Geldschläger (56. Kurze) – Dircks (71. Bezhaer), Große-Scharmann, Funcke (56. Kesse)