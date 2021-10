„Wahnsinnswoche“ endet herausragend für die SGS

Den Sonntag nutzte Markus Erth, um einmal durchzuatmen und die Geschehnisse der Woche sacken zu lassen. Begeistert hatten ihn seine Schützlinge bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, bei denen es am Abschlusstag drei weitere Medaillen gab. Der überragende Falk Lömke stockte mit zweimal Silber seine Edelmetall-Sammlung auf sechs Plaketten auf, dazu sicherte sich Patricia Rutz ein zweites Mal Bronze. „Die Woche war der Wahnsinn. Acht Medaillen, 14 Finals – das war so nicht vorhersehbar“, sagte der Chefcoach der SGS Münster.

Die Truppe der SGS zeigte bei den Jahrgangsmeisterschaften in Berlin durchweg starke Leistungen. Foto: Mario Kock

Schon im Vorfeld der Titelkämpfe hatte Erth ein „gutes Gefühl“, war nach den Leistungen seiner 16-köpfigen Gruppe im Trainingslager in Basel schon positiv gestimmt. Dass es aber dann so gut läuft, überraschte auch ihn. Nahezu alle SGS-Aktiven schwammen Bestzeiten, und wenn sie diese verpassten, dann nur knapp. „Das Schöne ist, dass der Erfolg nicht nur an einer Person aufgehängt ist, sondern dass alle ihren Anteil daran haben“, sagte Erth, der dann doch nicht an Lömke vorbeikam.



Lömke beeindurckt mit Landesrekord



Der Schwimmer des Jahrgangs 2005, der erst am 31. Dezember 16 wird und damit der Jüngste in seinen Konkurrenzen war, verblüffte mit einmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze, hübschte seine ohnehin schon beeindruckende Bilanz am letzten Tag noch einmal kräftig auf. Über 50 Meter Schmetterling qualifizierte er sich souverän für den Endlauf, legte dort noch einmal zu und erwischte „in einem Handschlagsfinale“ den besten Anschlag hinter dem herausragenden Martins Zabotherns (Cottbus). Platz zwei in 25,43 Sekunden, natürlich mit Bestzeit. Aber damit noch nicht genug: Als Vorlauf-Vierter meldete Lömke auch über 50 Meter Rücken Ambitionen an, die er dann im Medaillenkampf bestätigte. Erstmals blieb er unter der 27-Sekunden-Marke (26,73) – Landesrekord, mal eben so zum Abschluss. Respekt.



Rutz holt erneut Bronze

Den hatte sich auch Rutz (Jahrgang 2008) verdient, die nach Platz acht über 50 Meter Schmetterling dann in der Rückenlage über die gleiche Distanz zuschlug. Als Fünfte der Qualifikation schwamm sie zu Bronze. „Das hat sie souverän nach Hause gebracht“, lobte Erth, der eigentlich der Dritten im 50-Meter-Rücken-Bunde die Medaille zugetraut hatte. Doch Leni Manzek (2007) musste ein wenig ihrer Unerfahrenheit und Nervosität Tribut zollen, verpasste als Vorlauf-Dritte im Finale um neun Hundertstel das Podium – Rang fünf mit Bestwert in 31,02 Sekunden.



Ihre Zeit aber ist ein weiterer Beleg, dass „wir auf den Punkt präpariert und fit waren. Für mich als Trainer war die Woche ein absolutes Highlight.“ Für seine Schützlinge ganz bestimmt auch.