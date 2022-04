Wechsel bei RWA - oder eine Mai-Aktion im April

Ahlen

Gianluca Marzullo hat verlängert, Kevin Kahlert auch. Derweil gab am Montag Romario Wiesweg seinen Abschied am Saisonende Richtung Vreden bekannt. Am Dienstag gab es es Vollzug bei einem nächsten Wechsel. Sebastian Mai verlässt RW Ahlen zur kommenden Saison und schließt sich RW Oberhausen an. Es dürfte nicht die letzte Personalie sein.

-js-