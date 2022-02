Wegweisendes Wochenende für Union Lüdinghausen

Union Lüdinghausen gastiert am Samstag (26. Februar), 15 Uhr, bei der SG Schorndorf und tags darauf, 15.30 Uhr, beim TSV Neuhausen-Nymphenburg. Der Ausgang beider Partien ist für die Nullachter von großer Bedeutung.

Für Union Lüdinghausen haben die Wochenendduelle heute (26. Februar), 15 Uhr, bei der SG Schorndorf und tags darauf, 15.30 Uhr, in München richtungsweisenden Charakter. Nicht nur sind beide Konkurrenten den Nullachtern dicht auf den Fersen. Der Vorjahresaufsteiger aus dem Schwabenland hat zwei, Neuhausen-Nymphenburg sogar nur einen Zähler weniger auf dem Konto als der hiesige Badminton-Bundesligist (der allerdings mit einem Match im Rückstand ist). Im Hinterkopf sollte man überdies behalten, dass die Unionisten am letzten Doppelspieltag (19./20. März) bei den Top-Teams Dortelweil und Bischmisheim antreten müssen, mit Punkten ist weder da noch dort zwingend zu rechnen.

Playoff-Platz behaupten

Will Lüdinghausen also den letzten Playoff-Platz gegenüber der Konkurrenz behaupten, „sollten wir, das gilt auch für die abschließenden Heimpartien Anfang März gegen Trittau und Wittorf, möglichst nicht leer ausgehen“, weiß Michael Schnaase. Der 08-Teammanager hofft in beiden anstehenden Begegnungen – mindestens – auf ein 3:4, das mit jeweils einem Zähler vergütet würde. Noch besser wären zwei.

Kein leichtes Unterfangen, sind doch SG wie TSV gerade im Männerbereich exzellent besetzt. Schorndorf hat mit dem Russen Ivan Sozonov den amtierenden Doppel-Europameister in seinen Reihen, dazu den starken Franzosen Arnaud Merkle. Bei den Münchnern ist der Israeli Misha Zilberman seit Jahren eine sichere Bank im Einzel.

Aufseiten der Gäste fehlt wohl Josche Zurwonne, damit wäre das Erfolgsduo der vergangenen Wochen, Zurwonne/Max Weißkirchen, gesprengt. Allerdings haben Aram Mahmoud und Nick Fransman, die neben Ties van der Lecq das 08-Herrenaufgebot komplettieren, ihre Klasse als Paarspieler oft genug nachgewiesen. Fraglich ist laut Schnaase, ob Weißkirchen schon wieder fit genug ist, um im Süden die Einzel zu bestreiten.

Bei den Damen hat Union am Samstag wie am Sonntag Vorteile. Yvonne Li und das Doppel Li/Linda Efler sind in beiden Duellen favorisiert. Je zwei Siege: Das wäre bereits die halbe Miete.