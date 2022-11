Weiter so mit dem Sportswashing – oder eine Zeitenwende?

Die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft seit der ersten Austragung 1930 beginnt am Sonntag mit dem Auftaktspiel zwischen den Gastgebern aus Katar und Ecuador. Ist dies Sportswashing? Wird das Turnier irgendwie die Gesellschaft in Katar verändern?

Es ist möglicherweise der Anfang vom Ende sportlicher Großevents, deren vordergründigstes Ziel sogenanntes „Sportswashing“ ist. Amnesty International prägte erstmals diesen Begriff, der Sport und die Weißwaschung durch diesen bedeutet. In diesem Jahrhundert nahm dieses Sportswashing förmlich überhand. Die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking fallen in diese Zeit. Thomas Bach, schon einige Zeit der oberste Olympionike, vertrat damals die Ansicht, dass China auch durch das Sportspektakel in den Rang einer Demokratie aufsteigen könne. Sport bringe Veränderung, Sport als Wegbereiter für Demokratie.

Demokratie dank Olympia?

So oder so ähnlich dachten auch die Spitzenfunktionäre des Fußball-Weltverbands Fifa, als sie die Titelkämpfe 2014 nach Brasilien und 2018 nach Russland vergaben. Zumindest versuchten sich die Top-Entscheider des Sports an dieser Interpretation. Brasilien schlitterte mit Präsident Jair Bolsonaro danach fast in eine Autokratie, Russland ist unter Wladimir Putin längst da angekommen. Die Großveranstaltungen im Sport – Brasilien richtete 2016 noch die Sommerspiele aus, während Russland die Winterspiele 2014 für 50 Milliarden Euro nach Sotschi holte – blieben als Image-Booster hängen. Nicht mit einem bleibenden Charakter für Land und Leute, sondern nur mit dem persönlichen Erfolgserlebnis der Politiker behaftet.

Nun also Katar. Die beste WM aller Zeiten werde das, sagt Fifa-Boss Gianni Infantino. Also Vorfreude? Oder doch nur Widersprüche? Alles boykottieren? Vielleicht doch interessanter als gedacht? Fest steht, dass der Fußball die umstrittenste aller bisherigen WM-Austragungen seit 1930 erlebt.

Geheimtipp Ecuador

Der Aufschrei ist vor dem ersten WM-Spiel am Sonntag jedenfalls groß, er ist zu hören und wird nicht nachlassen. Sportlich betrachtet treffen die Gastgeber im Eröffnungsspiel auf Ecuador, so etwas wie ein Geheimtipp aus Südamerika. Eigentlich ein Fest für Fußball-Romantiker, solche Spiele sieht man nur zur WM-Zeiten.

Am kommenden Mittwoch steigt die deutsche Nationalelf ins Turnier ein, um 14 Uhr geht es gegen Japan im Khalifa International Stadium – der Spielort wird klimatisiert sein, von Wüsten-Atmosphäre in der Arena keine Spur.

200 Milliarden Euro Kosten

Bis zu 200 Milliarden Euro soll den schwerreichen Staat das WM-Turnier gekostet haben, die meisten Stadien werden nach dem Turnier wieder abgebaut. Angeblich ist das alles klimaneutral. Der Protest gegen die WM-Vergabe flammte 2010 nur kurz auf. Aber, und das ist ein wichtiger Wendepunkt, in den letzten beiden Jahren stellte eine Protestbewegung aus Deutschland zumindest hierzulande die WM infrage: „Boycott Katar“.

Die Fußballbuchautoren Bernd Beyer und Dietrich Schulze-Marmeling wurden zuletzt „überrollt von der Resonanz“. Vor zwei Jahren war der Anstoß ein anderer. Dass die WM nicht abgesagt werden würde, war dem in Altenberge bei Münster lebenden Fußballhistoriker Schulze-Marmeling klar. Aber: „Wir wollten maximal etwas Unruhe erzeugen, es gab ja eine Friedhofsstimmung rund um das Thema WM.“ Der Protest traf offenbar den Zeitgeist, die Fanszene entdeckte das Thema, auch Menschenrechtsorganisationen stiegen voll ein, selbst der Deutsche Fußball-Bund nahm Abschied von seiner jahrzehntelangen Abnickerei von Fifa-Beschlüssen. Die WM zu boykottieren, war plötzlich ein ernstzunehmender Gedanke geworden.

Katar betreibt derweil sein Spiel weiter, Sportevents sollen dem an fossilen Brennstoffen reichen Staat ein positives Image verpassen. Tennis-Turniere, Weltmeisterschaften im Handball und in der Leichtathletik oder auch die Ausrichtung eines Formel-1-Rennens. Seit Mitte der 90er Jahre sollen so über 500 internationale Sport-Events in Katar ausgetragen worden sein. So nebenbei, wenn es die Regularien erlauben, wurden ausländische Top-Spieler zu Kataris erklärt. Milliardensummen flossen damit in den Sport, im Vergleich zur Größe des Staates war das kolossal. Gigantismus in Reinform – das ist diese WM dann zweifellos am Ende.

Neuendorfs Kritik

In Deutschland zumindest hat sich das Bewusstsein für diese Art von Sport und Eventausrichtung offenbar geändert. Weiterhin wird mit ordentlichen Quoten bei den TV-Sendern gerechnet, wenn die Nationalelf in den drei Vorrundenpartien gegen Japan, Costa Rica und Spanien antritt. Je weiter die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Turnier kommt, umso mehr dürfte die Zahl der Zuseher steigen. Nur: Der DFB unter dem neuen Präsidenten Bernd Neuendorf fördert selbstbewusst das politische Auftreten seiner Spieler. Schon bei der Heim-EM vor einem Jahr blieb vor allem die „Herz-Geste“ von Mittelfeldspieler Leon Goretzka in Erinnerung. Der Bayern-Spieler zeigte sie den rassistisch und homophob daherkommenden Ungarn-Fans nach dem Treffer zum 2:2. Sportlich war das damals eher dürftig, im Achtelfinale endete mit dem 0:2 gegen England die Ära von Bundestrainer Joachim Löw.

Die Übernahme des Traineramtes durch Hansi Flick schürt vorsichtigen Optimismus. Löws Amtszeit war am Ende sportlich bedrückend, Flick soll seine kurze, imposante Trainerstation bei Bayern München nun auf die DFB-Auswahl übertragen. Zeitenwende. Vielleicht wird der erst 19 Jahre alte Jamal Musiala der Superstar dieser WM, Deutschland müsste dafür mindestens das Halbfinale erreichen.

Noch einmal greifen die Arrivierten wie Lionel Messi (Argentinien) oder Cristiano Ronaldo (Portugal) und auch Neymar mit der brasilianischen Elf nach dem Titel, den sich 2018 in Moskau Frankreich gesichert hatte. Bei „Les Bleus“ wird auf Kylian Mbappé gesetzt. Fällt was auf? Messi, Neymar und Mbappé spielen gemeinsam bei Paris St. Germain. Der Club wurde im letzten Jahrzehnt mit rund einer Milliarde Euro aufgepäppelt. Hierher kommt das ganze Geld: PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi ist nicht nur der, der es aus Katar nach Paris transferiert. Al-Khelaifi ist auch ein Macher, der im europäischen Fußball „überall am Tisch“ sitzt, wie Rafael Buschmann berichtete. Buschmann ist Investigativ-Reporter beim „Spiegel“. Gemeinsam mit Michael Wulzinger hat er die beiden Bände der „Football Leaks“ verfasst. Eine Kernaussage lautet: Katar strebt die Übernahme des Weltfußballs an, Al-Khelaifi ist der größte aller Strippenzieher.

Schlüsselfigur Al-Khelaifi

Doch wie beschrieben: Möglicherweise endet nun diese Art, durch Sportswashing Reputation und Anerkennung auf der Welt zu erlangen. Bei dieser und durch diese WM. In Deutschland sehen nicht wenige rote Linien klar und endgültig überschritten. Der vierfache Weltmeister könnte so in eine neue Rolle schlüpfen, keiner hatte das erwartet: als Gegenpol.

Oder aber „Boycott Katar“ geht auch nur als Episode in die Historie ein. Und der Widerstand gegen eine WM, die eigentlich nichts in Katar zu suchen hat(te), versickert. Sportswashing bleibt. Sollte Katar den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 2036 erhalten, wäre das der Beleg.