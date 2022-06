Fifa-Streit mit Katar: Bier wichtiger als Menschenrechte

Bier und Fußball gehören in vielen Ländern einfach zusammen wie Bud Spencer und Terence Hill oder Ernie und Bert. Da passt es gar nicht ins Bild, dass die katarische Herrscherfamilie bei der anstehenden WM den Ausschank des Gerstensaftes in den Stadien verbietet – und das ruft die Fifa auf den Plan, die nun auf eine Lösung drängt. Mit Nachdruck, anders als in Fragen der Menschenrechte etwa.

Nachdem der Fußball-Welt-Verband am 2. Dezember 2010 in Zürich die Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 im Paket nach Moskau und Katar vergeben hatte, pflegten die Fifa-Bosse ungeachtet aller naheliegender Probleme mit beiden Ausrichterstaaten ein außergewöhnlich harmonisches Verhältnis, blickten wohlwollend hinweg über eklatante Mängel an Grund- und Menschenrechten, über einen hundsmiserablen Umgang mit Gastarbeitern, die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen – und die völlige Missachtung eigentlich aller Grundwerte. Im Gegenteil, das Turnier und der dazugehörige Fokus der Weltöffentlichkeit bewege etwas in diesen Ländern – vorzugsweise in die richtige Richtung, so die Argumentation der Fifa-Oberen. So weit, so falsch, wie das russische Beispiel nur zu deutlich macht. Doch die Fifa blieb weich und biegsam.

Kein Grund zum Feiern

Da kommt es schon überraschend, dass jetzt, gerade einmal fünf Monate vor dem Eröffnungsspiel in Katar, das scheinbar unerschütterliche Verhältnis zwischen Fifa und der katarischen Herrscherriege doch noch ins Wanken gerät. Aber: Kein Grund zum Feiern und schon gar kein Grund, der Fifa einen seltenen Anflug von Gewissen und Moral zu unterstellen: Es geht schlicht um die Erkenntnis, dass, die Welt zu Gast zu haben, eben doch nicht heißt, sich der Welt zu öffnen. Und so wird der Wüstenstaat sich auch nicht durch diese Fußball-WM verbiegen lassen. „Was soll´s?“, fragt die Fifa, wenn es um all die oben beschriebenen Grundrechte geht – aber kein Bier im Stadion, das geht zu weit. Da muss dann doch noch mal nachgefragt werden, zumal die weltgrößte Brauerei-Gruppe Anheuser Busch einer der größten Fifa-Sponsoren ist – und das religiös motivierte Alkoholverbot so nicht schlucken mag.

An dieser Stelle drängen sich auf dem Weg zu einer schäumenden Pointe hochprozentige Wortspiele geradezu auf – haben hier aber nichts verloren. Dass Bier wichtiger ist als Menschenrechte, ist nicht witzig, sondern schlichtweg zum Kotzen – mit oder ohne Alkohol.