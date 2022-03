Anna Elendt verbessert deutschen Rekord über 100 Meter Brust

Bei der Pro Swim Series drückte sie die bisherige Bestmarke bereits im Vorlauf auf 1:05,96 Minuten und erfüllte damit auch die Norm für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) und den Europameisterschaften in Rom (11. bis 21. August), teilte der Deutsche Schwimm-Verband mit.

Die 20-Jährige, die seit vergangenem Jahr in Austin im US-Bundesstaat Texas studiert, distanzierte in ihrem Rekordrennen sogar Weltrekordlerin Lilly King aus den USA klar. Ihre bisherige Bestmarke von 1:06,50 Minuten hatte die Hessin 2021 in Berlin aufgestellt.