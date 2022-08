Basketballerin Sabally scheidet mit Dallas in Playoffs aus

Dallas (dpa)

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings das Meisterschaftshalbfinale der US-amerikanischen Frauen-Profiliga WNBA verpasst. Dallas verlor am Mittwoch (Ortszeit) gegen Connecticut Sun das entscheidende dritte Spiel mit 58:73 und schied im Viertelfinale aus. Sabally kam in 20 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte sowie einen Rebound. Nach einer Knöchelverletzung war die in New York geborene Berlinerin erst zum Auftakt der Playoffs ins Team zurückgekehrt.

Von dpa