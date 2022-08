Deutsche Basketballer mit Dennis Schröder gegen Schweden

Dennis Schröder steht den deutschen Basketballern im WM-Qualifikationsspiel in Schweden am Donnerstagabend zur Verfügung.

Der Kapitän ist rechtzeitig für die Begegnung in Stockholm (18.30 Uhr/Magentasport) fit, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. Schröder war beim Supercup in Hamburg am vergangenen Freitag umgeknickt und war daher am Sonntag nicht mit dem Team nach Schweden geflogen, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Erst am Mittwoch war er zur Mannschaft gestoßen.

Deutschland führt die Zwischenrundengruppe J mit 5:1-Siegen nach der ersten Gruppenphase an. Die Schweden weisen eine Bilanz von 2:4-Siegen aus. Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen.

Für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist es das vorletzte Spiel vor der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September). Am Sonntag steht noch das WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic in München an. Zum EM-Auftakt trifft Deutschland am 1. September auf Frankreich.