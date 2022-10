Drei EM-Bronzegewinner im deutschen Basketball-Aufgebot

Im Aufgebot für die Spiele gegen Finnland am 11. November und in Slowenien am 14. November finden sich deshalb nur drei Spieler, die bei der Heim-EM im September Bronze für Deutschland geholt haben. Dies geht aus dem Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) vom 26. Oktober hervor. Namentlich sind Niels Giffey, Christian Sengfelder und Justus Hollatz mit dabei.

Die in Nordamerika aktiven NBA-Profis um Dennis Schröder und Franz Wagner sind ebenso unpässlich wie die Bayern- und Alba-Profis, die in der Euroleague gefordert sind. Bundestrainer Gordon Herbert ist vor der Partie gegen Finnland in Bamberg trotzdem zuversichtlich. «Es ist eine großartige Gelegenheit, so kurz nach der Eurobasket wieder in Deutschland zu spielen. Dazu noch in so einer tollen Basketballstadt und mit der Möglichkeit, sich für den World Cup zu qualifizieren», sagte Herbert. Schon ein Sieg aus den letzten Spielen würde reichen, um das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu lösen.