Euroleague-Trio um Lo bei DBB-Auswahl angekommen

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) veröffentlichte einen Tweet, bei dem das Trio in Trainingsshirts der Nationalmannschaft auf dem Parkett zu sehen ist. Beim 71:67-Sieg am Freitag gegen Israel in Tel Aviv hatten Lo, Thiemann (beide Alba Berlin) sowie Obst (FC Bayern München) wegen der Spieltermine in der Euroleague nicht dabei sein können. Das galt auch für das erste Fenster der WM-Qualifikation im November.

Am Montag (19.30 Uhr/Magenta Sport) geht es in Heidelberg erneut gegen Israel, diesmal mit dem Trio. Deutschland ist mit zwei Siegen aus drei Partien auf Kurs für die WM 2023, die in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfindet. Neben Israel sind in der ersten Phase der Qualifikation auch Polen und Estland Gegner des Teams von Bundestrainer Gordon Herbert.