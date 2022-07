«Hamburger Abendblatt»: Towers verkaufen ihren Namen

Die Hanseaten sollen nach Informationen der Zeitung ihre Namensrechte an Umweltdienstleister Veolia verkaufen. Damit könnte der Verein künftig Veolia Hamburg Towers heißen.

Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby hatte in den Monaten zuvor betont, die Namensrechte für mindestens eine Million Euro verkaufen zu wollen. Der Verein hält sich noch bedeckt, will erst am 22. Juli bei einer Pressekonferenz Aufschluss über die Neuerung geben.