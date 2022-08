Meniskusverletzung: EM ohne Italiener Gallinari

Der 34 Jahre alte Flügelspieler erklärte via Instagram seine Absage, nachdem er sich am Samstagabend beim 91:84-Sieg gegen Georgien in der WM-Qualifikation eine Knieverletzung zugezogen hatte. «Es tut höllisch weh, diesen blauen Traum aufzugeben. Wir wollten uns magische Nächte schaffen», schrieb Gallinari, der ab der kommenden Saison für die Boston Celtics spielt. Er habe sich eine Verletzung am Meniskus zugezogen.

Italien bestreitet seine EM-Vorrundenspiele in Mailand. Die Endrunde (ab 10. September) steigt dann in Berlin.