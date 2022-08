Mitfavorit schwächelt: Frankreich verliert in Bosnien

Mitfavorit Frankreich ist wenige Tage vor Beginn der Basketball-Europameisterschaft noch nicht in Topform.

Das Team um die Stars Evan Fournier und Rudy Gobert verlor gegen Bosnien-Herzegowina mit 90:96 nach zweimaliger Verlängerung. Die Partie der WM-Qualifikation in Sarajevo war gleichzeitig der letzte Test der Franzosen vor der EM, die am Donnerstagabend in Köln mit einem Spiel gegen die deutsche Mannschaft beginnt.

Fournier (24 Punkte) und Gobert (zehn Zähler und 14 Rebounds) zeigten ordentliche Leistungen. Frankreich hatte zur Halbzeit geführt, leistete sich dann aber ein schwaches drittes Viertel mit lediglich fünf eigenen Punkten. Bosnien ist bei der EM in vier Ländern ebenfalls Gruppengegner des deutschen Teams.