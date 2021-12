Nowitzki zu Job beim Nationalteam: Zukunft ist in den USA

«Ich höre mir natürlich gerne an, was Gordon Herbert sagt. Aber mein Umfeld ist hier, meine Zukunft ist auch in den USA. Dann wird es schwierig, mich wirklich beim Nationalteam einzubringen», sagte Nowitzki in einer internationalen Medienrunde.

Bundestrainer Herbert hatte jüngst Gedanken geäußert, den 43 Jahre alten Nowitzki im deutschen Nationalteam zu integrieren. «Ich kenne ihn seit langer, langer Zeit. Er war lange in der Bundesliga. Da gab es aber noch keine Kommunikation», sagte Nowitzki. Der frühere Starspieler der Dallas Mavericks wird bei der Heim-EM im kommenden Sommer als Botschafter dabei sein.

Nowitzki, gebürtig aus Würzburg, lebt mit seiner Frau und den drei Kindern auch nach der aktiven Karriere in Texas. Am 5. Januar soll sein Trikot mit der Nummer 41 bei den Mavericks unter das Hallendach gezogen werden.