Rollstuhl-Basketballer scheitern knapp im Viertelfinale

Bundestrainer Nicolai Zeltinger (M) verpasste mit Deutschlands Rollstuhl-Basketballern in Tokio knapp das Halbfinale.

Die deutschen Rollstuhl-Basketballer haben das Halbfinale der Paralympics knapp verpasst.

Gegen Gold-Anwärter Spanien verlor die Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger am Mittwoch in Tokio mit 68:71 und schied im Viertelfinale aus. André Bienek hatte sieben Sekunden vor Schluss per Distanzwurf die Chance zum Ausgleich, doch der Ball landete nach einer Korbberührung bei den Spaniern. Thomas Böhme (16 Punkte) und Bienek (13) waren für Deutschland die erfolgreichsten Schützen.