«Er kann für uns der Unterschiedsspieler sein», sagte Herbert vor den beiden Partien gegen Estland am 30. Juni (18.00 Uhr/Magentasport) und zuhause in Bremen gegen Polen am 3. Juli (18.00 Uhr/Magentasport). Schröder darf im Gegensatz zum Vorjahr, als es Versicherungsprobleme gab, wieder mitspielen. Bei seiner Rückkehr soll er in Tallinn sein 50. Länderspiel absolvieren.

Für das Nationalteam geht es in den zwei Partien der WM-Qualifikation für 2023 darum, wichtige Punkte für die nächste Quali-Runde einzufahren. Derzeit führt Deutschland die Gruppe der Vorausscheidung an. «Das Fenster ist sehr wichtig für uns. Viele werden schon an die Eurobasket denken, aber unser Fokus liegt auf den beiden Qualifikationsspielen», sagte Herbert. Am 1. September beginnt die Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin.