Thiemann: Nowitzki würde «uns auf jeden Fall helfen»

«Ja, natürlich. Dirk hat eine unglaubliche Erfahrung. Wenn er zum Team spricht, würde jeder ganz genau zuhören. Deshalb wäre das eine Personalie, die uns auf jeden Fall helfen würde. Wie realistisch diese Überlegungen sind, weiß ich nicht», sagte der 28-Jährige in einem Interview der Zeitschrift «Sports Illustrated».

Der neue Bundestrainer Gordon Herbert hatte bereits über die Idee gesprochen, Nowitzki in Zukunft einbinden zu können. Thiemann, der bei Basketball-Meister Alba Berlin spielt, kann sich kaum vorstellen, dass sich eine Karriere wie die von Nowitzki noch einmal wiederholt. «Das sind riesige Fußstapfen, die Dirk hinterlassen hat. Direkt den nächsten Nowitzki hervorzubringen, das wird schwer», sagte Thiemann. Dazu gehöre auch «viel Glück», verdeutlichte er. «Man muss im richtigen Moment am richtigen Ort und in der richtigen Verfassung sein. Es reicht nicht nur, wenn man Talent hat.»