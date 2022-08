Beach-Volleyball-EM: Borger/Sude im Viertelfinale

Als erstes deutsches Beach-Volleyball-Team sind Karla Borger und Julia Sude bei den Europameisterschaften in München ins Viertelfinale eingezogen.

Svenja Müller (r) scheitert am Block der Italienerin Margherita Bianchin.

Die EM-Dritten des Vorjahres schlugen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 18:21, 21:14, 15:8. Die beiden Italienerinnen hatten noch am Vormittag in der Zwischenrunde die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann aus Hamburg ausgeschaltet.

In die Runde der letzten Acht können am Abend auch noch die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz aus Stuttgart einziehen. Ihr Spiel gegen die Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré wurde beim Stand von 18:21, 8:5 wegen eines Gewitters unterbrochen. Böbner/Vergé-Dépré hatten wenige Stunden zuvor Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Interims-Partnerin Louisa Lippmann in der Zwischenrunde besiegt.

Laut Spielplan sollten auch noch die Hamburgerinnen Isabel Schneider und Sandra Ittllinger gegen das italienische Duo Valentina Gottardi und Marta Menegatti um den Einzug ins Viertelfinale spielen.

Nils Ehlers und Clemens Wickler war es am Nachmittag gelungen, über den Umweg Zwischenrunde ins Achtelfinale zu kommen. Die Hamburger vermieden mit Mühe das frühzeitige Aus durch ein 21:17, 19:21, 15:12 gegen die Österreicher Christoph Dressel und Alexander Huber. Robin Sowa und Lukas Pfretzschner vergaben ihre Chance auf die Runde der letzten 16. Sie verloren gegen die Esten Kusti Nolvak und Mart Tiisaar mit 14:21, 17:21.