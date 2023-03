Agit Kabayel heiß auf EM-Titelkampf in Heimatstadt

Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel fiebert dem EM-Titelkampf in seiner Heimat Bochum entgegen.

Ist in 22 Profikämpfen noch ungeschlagen: Schwergewichtsboxer Agit Kabayel.

«Ich habe diese große Vorfreude, diese Ungeduld, ich merke es in meinem gesamten Umfeld», sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz mit Blick auf den Kampf am kommenden Samstag (22.00 Uhr/Bild-TV) gegen den Kroaten Agron Smakici: «Ganz Bochum freut sich auf dieses Duell um diesen großen Titel.»

Der in 22 Profikämpfen noch ungeschlagene Kabayel will mit einem Sieg auch seine Chancen auf einen baldigen WM-Kampf erhöhen. Trainer Sükrü Aksu lobte die Vorbereitung seines Schützlings: «Die letzten Wochen mit Agit waren so richtig gut. Der Junge ist voll konzentriert, fit und hat alle Sparrings super absolviert.» Für eine Niederlage gebe es »keine Entschuldigungen».