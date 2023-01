Darts-Star Clemens kauft Leberkässemmeln weiter selbst

Stattdessen machte er einen Alternativvorschlag, der Bedürftigen zugutekommen soll: «Ich würde die 200 Fleischkäseweck gerne an den @kaeltebus_saarbruecken spenden. Ich kaufe mir meine einfach weiterhin selbst, wenn ich Einkaufen bin», schrieb der «German Giant» bei Instagram.

Clemens hatte bei der WM in London überraschend die Runde der letzten Vier erreicht und war dort gegen den späteren Weltmeister Michael Smith ausgeschieden. Das Saarland, aus dem Clemens stammt, zeigte sich stolz auf «den besten Deutschen aller Zeiten bei der Darts-WM», wie Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in Saarbrücken mitteilte. «Sobald er wieder ins Saarland kommt, werden wir ihm einen angemessenen Empfang in der Heimat bereiten», fügte Rehlinger an.