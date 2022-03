Drei deutsche Ironman-Champions bei Challenge Roth

Beim Triathlon-Klassiker in Roth kommt es auch in diesem Jahr wieder zu einem Treffen der Hawaii-Champions.

Neben dem zweimaligen Ironman-Weltmeister Patrick Lange führen Sebastian Kienle, WM-Gewinner von 2014, und Anne Haug, Weltmeisterin von 2019, das namhafte Starterfeld am 3. Juli an. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Nürnberg bekannt.

Zudem werden auch der amerikanische Top-Athlet Sam Long, WM-Zweiter über die Halbdistanz, sowie die beiden deutschen Klasse-Athleten Andreas Böcherer und Maurice Clavel über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen antreten. «In Europa ist dieses Startfeld in diesem Jahr einmalig - und das trotz zweier Ironman-WMs», betonte Renndirektor Felix Walchshöfer.

Im vergangenen Jahr hatten Haug und Lange in Roth gewonnen. Der gebürtige Hesse erholt sich derzeit noch von einem Sturz auf dem Rad, bei dem er sich das Schultereckgelenk verletzt hatte. Er musste daraufhin seinen Start bei der Ironman-WM absagen, die am 7. Mai in St. George stattfindet. Es ist der Nachholtermin an anderer Stelle für die WM im vergangenen Jahr auf Hawaii. Dort wird dann im Oktober der Titel für dieses Jahr vergeben.