Duda schlägt Vize-Weltmeister bei Grand Smash

Der Mannschafts-Europameister vom TTC Schwalbe Bergneustadt besiegte den WM-Zweiten Truls Möregardh aus Schweden in der zweiten Runde in 3:2 Sätzen. Möregardh hatte zuletzt bei den Weltmeisterschaften in den USA und beim europäischen Top-16-Turnier in der Schweiz gegen Europameister Timo Boll gewonnen.

«Ich habe ein sehr, sehr gutes Match gespielt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich heute der Bessere bin», sagte Duda.

Boll, Patrick Franziska und Dang Qiu bei den Männern sowie Nina Mittelham bei den Frauen bestreiten ihre Zweitrunden-Spiele erst am Montag. Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis folgen dem Vorbild der vier Grand Slams im Tennis. Noch bis zum 20. März findet in Singapur die Premiere dieses neuen Formats statt. Es ist mit der Tischtennis-Rekordsumme von zwei Millionen Dollar Preisgeld dotiert.