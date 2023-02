DEG-Kapitän Barta nach 1000. DEL-Spiel: «Total berührt»

Ex-Nationalspieler Alexander Barta hat in seinem 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga mit der Düsseldorfer EG eine seltene Niederlage einstecken müssen.

Der 40-Jährige unterlag mit dem zuletzt formstärksten Team der Liga gegen den Hauptrunden-Sieger EHC Red Bull München 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). «Ich war total geflasht. Alles hat mich total berührt», sagte der DEG-Kapitän der Deutschen Presse-Agentur.

Jubiliar trotz Niederlage: «Tag war wunderschön»

Vor 12.610 Zuschauern war Barta ausgiebig gefeiert worden. Der Stürmer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, wurde vor dem Spiel unter anderem von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke geehrt. Über den Videowürfel in der Halle wurden immer wieder Grußbotschaften eingespielt. «Der ganze Tag war wunderschön. Jetzt gehe ich mit meiner Familie und den engsten Freunden noch ein Bier trinken», sagte der Stürmer. Er spielt seit fünf Jahren für die DEG und hat mit seinem Club beste Chancen auf die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale.

In der DEL spielte er zudem für die Eisbären Berlin, mit denen er 2005 deutscher Meister geworden war, die Hamburg Freezers und den ERC Ingolstadt. Barta ist der zehnte Spieler, der mindestens 1000 DEL-Partien absolviert hat. Erst am Freitag war Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller von den Kölner Haien in diesen Kreis aufgenommen worden. Schon am Dienstag ist Bartas Teamkollege Philip Gogulla als elfter DEL-Profi an der Reihe.