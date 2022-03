Münchner Tiffels wertvollster Spieler in Champions-League

Der 26-Jährige wurde nach dem Endspiel in der Königsklasse zwischen Rögle BK und Tappara Tampere (2:1) zum MVP (Most Valuable Player) gekürt. «Es ist eine große Ehre für mich. Ich sehe diesen Award als Auszeichnung für die gesamte Mannschaft, denn ohne die Jungs wäre das sicherlich nicht möglich gewesen», erklärte Tiffels. Die Münchner waren im Halbfinale an Tappara Tampere (0:3) gescheitert.

Der deutsche Nationalspieler ist bereits der zweite Profi der Münchner, der seit der 2014 bestehenden Champions League zum besten Spieler ernannt wurde. Tiffels Teamkollege Trevor Parkes, MVP der Saison 2018/19, erhielt zudem die Auszeichnung zum Tor des Jahres für seinen Treffer am 4. September gegen Rögle BK.