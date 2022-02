Nach Olympia-Aus: Nächster Rückschlag für Müller und Haie

Drei Tage nach dem enttäuschenden Olympia-Aus hat Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller mit den Kölner Haien den nächsten Rückschlag in der Deutschen Eishockey Liga hinnehmen müssen.

Die Haie des früheren Bundestrainers Uwe Krupp verloren gegen den EHC Red Bull München 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) und kassierten die zehnte Niederlage in Serie. Bei den Münchnern war Nationalstürmer Frederik Tiffels mit zwei Vorlagen am EHC-Erfolg in diesem coronabedingten Nachholspiel entscheidend beteiligt.

Auch beim 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) der Straubing Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg kehrten die ersten Olympia-Teilnehmer bereits wieder auf das Eis zurück. Aufseiten der Niederbayern leistete Nationalverteidiger Marcel Brandt die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Travis James Mulock, bei den Niedersachsen kam Peking-Teamkollege Dominik Bittner zum Einsatz.

Am Dienstag hatte das deutsche Nationalteam deutlich mit 0:4 gegen die Slowakei verloren und das Viertelfinale bei den Winterspielen damit verpasst.