Starke Schweizer besiegen Rekordweltmeister Kanada

Die Schweiz hat sich mit einem überraschenden Sieg gegen Rekordweltmeister Kanada bei der Eishockey-WM an die Spitze der deutschen Vorrundengruppe A geschoben.

Am Samstag gewann das in diesem Jahr stark besetzte Team der Eidgenossen in einer hochklassigen Partie auch ihr fünftes Gruppenspiel gegen die Kanadier 6:3 (3:3, 1:0, 2:0).

Für Kanada war es im fünften Spiel die erste Niederlage. Beide Teams sind wie auch der Gruppendritte Deutschland bereits für das Viertelfinale qualifiziert. In den abschließenden Partien haben alle drei Nationen noch die Möglichkeit, den Gruppensieg zu erringen und sich damit die beste Ausgangssituation für die K.o.-Runde zu sichern