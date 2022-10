Ex-Champion Wade bei Darts-EM ausgeschieden

Wade hatte in Runde eins noch Titelverteidiger Rob Cross (ebenfalls England) besiegt. Die beiden ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price (Wales) und Michael van Gerwen (Niederlande) sind genauso bereits ausgeschieden wie die deutschen Vertreter Martin Schindler und Gabriel Clemens. Schindler unterlag am Freitagabend in der ersten Runde dem Portugiesen José de Sousa mit 1:6, Clemens erwischte es beim 4:6 gegen Weltklasseprofi Jonny Clayton aus Wales.

Das viertägige Turnier in der Westfalenhalle geht am Sonntag mit dem Viertelfinale am Nachmittag sowie dem Halbfinale und Finale am Abend zu Ende.