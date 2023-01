Fix: Ironman-WM der Männer in Nizza

Côte d'Azur statt Pazifischer Ozean, Südfrankreich statt Hawaii: Die erstmals ausgekoppelte Ironman-Weltmeisterschaft der Männer wird in diesem Jahr in Nizza stattfinden.

Das gab der Veranstalter bekannt. Termin für das Rennen über die legendären 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen wird der 10. September sein. Das teilte Ironman am Donnerstag mit.

Am 14. Oktober und damit über einen Monat später fällt per Kanone am Pier von Kailua-Kona der Startschuss für das Frauen-Rennen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sportart mit dem Höhepunkt Weltmeisterschaft im Mekka der Triathletinnen und Triathleten werden die Titel an zwei verschiedenen Orten vergeben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die hohe Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch zwei corona-bedingte Hawaii-Ausfälle den Veranstalter dazu bewogen, die beiden Profi-Felder der Frauen und Männer getrennt starten zu lassen. Zwei Renntage waren für den kleinen Ort aber zu viel. Bereits seit Wochen wurde Nizza als Alternative gehandelt.

2024 werden dann die Frauen in Nizza (22. September) starten, die Männer auf Hawaii (26. Oktober). Die Rotation soll bis einschließlich 2026 beibehalten werden.