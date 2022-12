77. Tor für Brasilien: Neymar zieht mit Pelé gleich

Mit seinem Tor zum 1:0 in der Verlängerung des WM-Viertelfinals gegen Kroatien hat Superstar Neymar mit Brasiliens Fußball-Legende Pelé gleichgezogen. Der Treffer des 30-Jährigen war der 77. im Trikot der Seleção, somit ist er gleichauf mit dem aktuell im Krankenhaus liegenden Rekord-Torschützen Pelé.

Allerdings ist die Quote des 82-Jährigen besser. Pelé benötigte 92 Länderspiele für seine 77 Treffer, Neymar zog in seinem 124. Länderspiel gleich. Gegen die Kroaten traf der Profi von Paris Saint-Germain in der 105.+1 Minute.

Neymar ist nur einer von drei brasilianischen Nationalspielern, die bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen haben. Vor ihm war dies nur Pelé und Ronaldo gelungen.