Benzema führt Real Madrid ins spanische Pokal-Halbfinale

Real Madrid steht nach einem Kraftakt im Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals. Mit einem Tor in der ersten Halbzeit der Verlängerung führte Karim Benzema die Königlichen zum späten 3:1 (1:1, 0:0) im brisanten Stadtderby gegen Atlético Madrid. Der Franzose traf im Heimspiel in der 104. Minute und drehte damit das Viertelfinale.

Atlético war früh durch Alvaro Morata (19.) in Führung gegangen, ehe Rodrygo (79.) Real in die Verlängerung rettete. Stefan Savic sah bei Atlético kurz vor dem zweiten Gegentreffer die Gelb-Rote Karte (99.). Für den Schlusspunkt sorgte Vinicius Junior (120.+1).

Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der in der Startelf stand und in der 74. Minute ausgewechselt wurde, hat damit weiterhin die Chance auf seinen ersten Gewinn der Copa del Rey. Der 33-Jährige hat in diesem Wettbewerb mit Real bisher noch nie das Finale erreicht. Beim letzten Pokalsieg seines Clubs 2014 stand er noch beim FC Bayern unter Vertrag. Gegen wen es nun in der Vorschlussrunde geht, wird bereits am Freitag ausgelost. Auch der FC Barcelona, Osasuna und Athletic Bilbao stehen im Halbfinale.

Eine geschmacklose Aktion mutmaßlicher Fans hatte in Spanien vor dem Madrid-Derby für große Empörung gesorgt. An einer Brücke der Hauptstadt hängten Unbekannte in der Nacht vor dem Spiel eine lebensgroße Puppe auf, die den brasilianischen Real-Stürmer Vinicius Jr. darstellen sollte. Darüber wurde ein großes Plakat angebracht mit der Aufschrift: «Madrid hasst Real». Die Aktion stieß auf heftige Kritik. Die Spielergewerkschaft AFE, Menschenrechtsorganisationen und andere Stellen kündigten rechtliche Schritte an.