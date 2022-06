Bericht: Aufsteiger FC Fulham an Torhüter Leno interessiert

Nach Sky-Informationen ist Premier-League-Aufsteiger FC Fulham an dem 30 Jahre alten deutschen Keeper interessiert, der bei den Londonern zuletzt kaum noch zum Einsatz gekommen war.

Der Vertrag von Leno bei Arsenal läuft noch bis zum Sommer 2023. Seit der Verpflichtung von Torhüter Aaron Ramsdale im August 2021 ist er aber nur noch die Nummer zwei. So stand Leno in der Saison 2021/22 nur in acht Pflichtspielen zwischen den Pfosten: viermal in der Liga und viermal im Pokal.

Schon im April hatte der frühere DFB-Nationaltorhüter deutlich gemacht, dass er nach seiner Versetzung auf die Reservebank einen Wechsel zur neuen Saison nicht ausschließt. «Natürlich gibt es immer wieder Anfragen und natürlich haben meine Agentur und ich die Situation im Blick», hatte er in einem Interview von «spox.com» und «goal.com» gesagt. Zwischen 2012 und 2018 vor seinem Wechsel nach London bestritt Leno 304 Pflichtspiele für Bayer Leverkusen.