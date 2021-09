Campino überreicht Klopp deutsch-britische Auszeichnung

Ehrung in Dortmund

Jürgen Klopp hat in seiner alten Dortmunder Heimat eine weitere besondere Auszeichnung von einem überraschenden Gast erhalten.

Der Musiker Campino von der Düsseldorfer Punkrockband Die Toten Hosen hat den Trainer des FC Liverpool vor mehr als 300 geladenen Gästen im BVB-Stadion als ersten Preisträger mit dem «German-British #Freundship Award» für seine Verdienste um die deutsch-britischen Beziehungen ausgezeichnet.

«Das ist für mich eine große Ehre und ich werde heute auch nicht singen», sagte Campino. «Du bist ein sensationeller Botschafter.» Klopp erklärte seine Liebe zu England mit seinen frühen Kindheitserlebnissen. «Es ist ein großartiges Land mit tollen Menschen», sagte Klopp. «Es ehrt mich sehr, als erster Preisträger den German-British Freundship-Award in Empfang nehmen zu dürfen», sagte Klopp, schwarz gekleidet, bei der festlichen Gala an seiner alten Wirkungsstätte.

Klopp fühlt sich auf beiden Seiten extrem wohl

«Du hast den Preis sicher mehr verdient als jeder andere», sagte Klopps ehemaliger Chef Hans-Joachim Watzke in seiner Laudatio. Auch die Britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, sagte: «Ich könnte mir keinen besseren ersten Preisträger vorstellen als Jürgen Klopp, der alle diese Dinge vereint, der uns Freude und Leidenschaft bringt und die Gewissheit, dass alles möglich ist - und dass sich harte Arbeit lohnt.»

«Es ist schon komisch so viele Dinge über sich zu hören. Aber aus Mangel an Alternativen bin wahrscheinlich der Richtige», sagte der 54-Jährige. «Ich fühle ich mich auf beiden Seiten extrem wohl und weiß die Eigenheiten beider Nationen sehr zu schätzen», sagte Klopp, der mittlerweile auch Teetrinker geworden ist.

Klopp hat sieben Jahre in Dortmund gearbeitet, ehe er 2015 zum FC Liverpool wechselte und den Club 2020 zum ersten Titelgewinn in der Premier League seit 30 Jahren führte. Im Jahr zuvor hatte er mit den Reds die Champions League gewonnen. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis zum 30. Juni 2024.