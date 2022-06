Deutschlands WM-Gruppengegner Japan unterliegt Brasilien

Brasiliens Superstar Neymar war vor 63.638 Zuschauern mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 77. Minute erfolgreich. Die Japaner spielten vor allem in der ersten Halbzeit gut mit, konnten ihren Erfolg vom 2. Juni aber nicht wiederholen. Im vorangegangenen Test hatte das Team in Sapporo mit 4:1 gegen Paraguay gewonnen.

Bei der WM Ende des Jahres in Katar treffen Japan und Deutschland in Vorrundengruppe E zum Auftakt am 23. November aufeinander. Brasilien spielt in Gruppe C gegen Serbien, die Schweiz und Kamerun.