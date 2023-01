Ex-Dortmunder Dembélé fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Ousmane Dembélé (M.) vom FC Barcelona verletzte sich in Girona.

Dembélé war zuvor beim 1:0-Sieg in der Primera División beim FC Girona nach 26 Minuten verletzt ausgewechselt worden. Für den Franzosen kam der spanische Youngster Pedri in die Partie, der später den Siegtreffer erzielte. Dembélé gehört in dieser Saison zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Xavi Hernández. Bei seinen 27 Einsätzen kam er nach Club-Angaben auf sechs Treffer und sieben Vorlagen. Der Vize-Weltmeister war 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselt.