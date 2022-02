FC Barcelona rettet Remis im Stadtderby gegen Espanyol

Eine Woche nach dem 4:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid musste sich der spanische Fußball-Traditionsclub am Sonntagabend ausgerechnet beim Aufsteiger Espanyol Barcelona mit einem 2:2 (1:1) zufrieden geben, konnte mit nunmehr 39 Punkten aber den vierten Tabellenplatz behaupten.

Schon nach 79 Sekunden ging die Mannschaft von Trainer Xavi durch Pedris erstes Saisontor in Führung; noch vor der Pause konnte Sergi Drader ausgleichen (40.), Raul de Tomas brachte die Gastgeber dann überraschend in Führung (64.) - de Jong traf dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch zum Remis. Ein Barca-Tor von Gavi (56.) wurde wegen Abseits nach Videoentscheid wieder aberkannt. In der Nachspielzeit sahen Gerard Piquet (Barca) und Nicolas Melamed (Espanyol) jeweils Gelb-Rot.

La-Liga-Spitzenreiter bleibt Real Madrid mit 54 Punkten vor dem FC Sevilla (50), Betis Sevilla (43), dem FC Barcelona und Titelverteidiger Atletico Madrid (beide 39.).