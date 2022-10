Frist läuft: UEFA schreibt TV-Rechte für Königsklasse aus

Derzeit zeigt in Deutschland Amazon Prime Video ein Live-Spiel am Dienstag, der ebenfalls kostenpflichtige Internet-Sender DAZN die übrigen Partien.

Über die Agentur Team Marketing werden Pakete für die Spielzeiten 2024/25 bis 2026/27 verkauft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht das UEFA-Angebot im Wesentlichen wie bei den derzeit laufenden Verträgen aus: Neben einem Paket für ein Topspiel am Dienstag gibt es eines für die übrigen Partien des Wettbewerbes sowie Rechte für Zusammenfassungen. Allerdings umfasst das Angebot durch die Reform des wichtigsten Europapokals wesentlich mehr Spiele als derzeit.

In der Vorwoche sind die Unterlagen an die interessierten Medien-Unternehmen im deutschsprachigen Raum verschickt worden. Abgabefrist für die Angebote ist der 14. November. Derzeit zeigt in Deutschland Amazon Prime Video ein Live-Spiel am Dienstag, der ebenfalls kostenpflichtige Internet-Sender DAZN die übrigen Partien. Bewegte Bilder ohne zusätzliche Kosten bietet nur das ZDF mit einer Highlight-Sendung am späten Mittwochabend.