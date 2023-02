Gündogan-Tor bei 3:1-Sieg von Manchester City

Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal vor dem bevorstehenden Premier-League-Topspiel in London auf drei Punkte verkürzt.

Der englische Fußballmeister bezwang am Sonntag Aston Villa mit 3:1 (3:0) und kann mit 48 Punkten bei einem Erfolg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in Nord-London zu den Gunners aufschließen. Arsenal hat allerdings ein Spiel weniger als das Team von Trainer Pep Guardiola ausgetragen.

Die Profis von Manchester City ließen sich von den in den vergangenen Tagen bekannt gewordenen Ermittlungen gegen den Club aufgrund von zahlreichen Verstößen gegen die Finanzregeln nicht verunsichern. Rodri (4. Minute), Nationalspieler Ilkay Gündogan nach Vorlage von Erling Haaland (39.) und Riyah Mahrez (45.+1/Foulelfmeter) sorgten bereits vor der Pause für eine deutliche Führung. Ollie Watkins konnte für die Gäste zumindest noch auf 1:3 verkürzen (61.).

Lokalrivale Manchester United folgt nach dem 2:0 (0:0) bei Leeds United mit 46 Zählern auf Platz drei. Marcus Rashford erzielte in der 80. Minute per Kopf den glücklichen Führungstreffer für das Team von Trainer Erik ten Hag. Der 18 Jahre alte Alejandro Garnacho erhöhte fünf Minuten später auf 2:0. Die Gastgeber waren lange Zeit die bessere Mannschaft und verpassten mehrfach die Führung.

Nach übereinstimmenden Medienberichten war Alfred Schreuder (50) Zuschauer an der Elland Road und gilt als Top-Kandidat auf die Nachfolge von Jesse March, der Anfang Februar als Trainer von Leeds gehen musste. Schreuder war bis Januar Coach bei Ajax Amsterdam und trainierte zuvor unter anderem auch die TSG 1899 Hoffenheim.