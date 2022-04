Liverpool mit Derbysieg - Chelsea schlägt West Ham

Der FC Liverpool bleibt Tabellenführer Manchester City in der englischen Premier League weiter ganz dicht auf den Fersen.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann das Stadtderby gegen den abstiegsgefährdeten FC Everton mit 2:0 (0:0). Andy Robertson (62. Minute) und der frühere Wolfsburger Divock Origi (85.) trafen in Anfield für die Reds.

Die Gastgeber waren von Anfang an spielerisch überlegen, taten sich gegen den defensiv ausgerichteten Stadtnachbarn jedoch lange schwer. So kam es in der ersten Hälfte kaum zu Chancen. Nach dem Heimerfolg hat Liverpool als Tabellenzweiter fünf Spiele vor Saisonende weiter nur einen Punkt Rückstand auf Titelverteidiger City. Der von Frank Lampard trainierte FC Everton rutschte auf einen Abstiegsplatz.

Last-Minute-Sieg für Chelsea

Zuvor hatte sich Coach Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea einen Last-Minute-Sieg im Rennen um einen Champions-League-Platz erkämpft. Die Londoner mühten sich zuhause in Überzahl zu einem 1:0 (0:0) gegen den Lokalrivalen West Ham United, Halbfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League.

Der eingewechselte Ex-Dortmunder Christian Pulisic ließ Tuchel und sein Team an der heimischen Stamford Bridge in der 90. Minute jubeln. Wenige Minuten zuvor war Romelu Lukaku im Strafraum von Craig Dawson zu Boden gerissen worden. Dawson sah die Rote Karte, den fälligen Strafstoß vergab Jorginho aber mit einem viel zu laschen Schuss.

Chelsea, mit den beiden deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner im Angriff, hatte in der an Torchancen armen Partie mehr Spielanteile, wurde aber erst in der Schlussphase gefährlich. Abwehrspieler Antonio Rüdiger, der vor einem Wechsel im Sommer steht, fehlte verletzungsbedingt im Chelsea-Kader.

In der Premier-League-Tabelle festigen die Blues mit 65 Punkten den dritten Platz. Chelsea hat fünf Punkte Vorsprung auf den Vierten FC Arsenal und ein Spiel weniger absolviert. Frankfurt-Gegner West Ham hat nur noch rechnerische Chancen, sich über die Tabelle für die Champions League zu qualifizieren.