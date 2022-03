Man City und Liverpool wollen nicht in Wembley spielen

Mittlerweile haben sich die Bürgermeister von Manchester und Liverpool eingeschaltet, um vom englischen Fußballverband (FA) eine Verlegung in den Nord-Westen zu fordern, wo beide Clubs angesiedelt sind.

Hintergrund ist der Ausfall von Zugverbindungen nach London am Pokalwochenende 16./17. April. Wegen seit mehreren Jahren geplanter Gleisarbeiten über Ostern gibt es an den Tagen weder zwischen Manchester und London noch zwischen Liverpool und London direkte Verbindungen, sodass es für die Fans beider Teams kompliziert wird, zum Spiel zu reisen. Trotz Beschwerden der Anhänger beider Vereine hielt die FA zunächst an Wembley als Austragungsort fest.

«Ohne schnelle, direkte Züge werden viele Leute keine andere Option haben, als Auto zu fahren, zu fliegen, übermäßig komplexe Zugreisen zu machen oder eine Übernachtung zu buchen», schrieben Andy Burnham, Bürgermeister von Greater Manchester, und Liverpools Bürgermeister Steve Rotheram am Dienstag in einem gemeinsamen Brief und warnten vor übermäßigen Kosten und Auswirkungen auf die Umwelt. Die Partie solle in einem Stadion stattfinden, das leichter erreichbar sei.

Im anderen Halbfinale treffen der Club-Weltmeister FC Chelsea und Crystal Palace aufeinander. Da beide Vereine aus London stammen, gibt es bei der Partie keine Anreiseprobleme für die meisten Fans.