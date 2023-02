Menezes übernimmt vorläufig brasilianische Nationalelf

Menezes, der mit Brasiliens U20 zuletzt die Südamerika-Meisterschaft gewann, werde der Trainer beim ersten Freundschaftsspiel der brasilianischen Auswahl 2023 sein, gab Brasiliens Verband CBF mit Sitz in Rio de Janeiro bekannt. Demnach findet der Test gegen WM-Halbfinalist Marokko in Tanger am 25. März statt.

Ex-Leverkusener

Der 50 Jahre alte Menezes spielte unter dem Namen Ramon Hubner früher auch in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. In der Saison 1995/96 stand der offensive Mittelfeldspieler für den Werksclub in 20 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore.

Der bisherige brasilianische Nationaltrainer Tite hatte im Januar einen Auflösungsvertrag unterschrieben. Sein vorzeitiges Ende auf dem Posten hatte schon vor dem Viertelfinal-Aus des Rekordweltmeisters bei der WM in Katar festgestanden. CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues versprach einen neuen Namen bis Anfang Februar.

In der vergangenen Woche hatte die CBF einen Bericht dementiert, wonach der Verband die mündliche Zusage des Italieners Ancelotti bekommen habe. Der Vertrag von Ancelotti, über den es bereits zuvor Spekulationen gegeben hatte, läuft beim Champions-League-Sieger Real Madrid noch bis zum 30. Juni 2024.