Neapel gewinnt vor Frankfurt-Spiel in Sassuolo

Die Treffer für den Tabellen-Ersten erzielten Chwitscha Kwarazchelia (12.) und der ehemalige Wolfsburger Victor Osimhen (33.).

Der Spitzenreiter hat bereits 18 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Inter Mailand, der am Samstag Udinese Calcio empfängt. Am kommenden Dienstag tritt Neapel in Frankfurt zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an.