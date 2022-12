Paris Saint-Germain gewinnt glücklich gegen Vorletzten

Der WM-Torschützenkönig schoss Paris Saint-Germain mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 6. Minute der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Racing Straßburg zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg. Die beiden Tore zuvor gingen auf das Konto von Marquinhos: Erst traf der Brasilianer in der 14. Minute zur Pariser Führung, dann unterlief ihm in der 51. Minute ein Eigentor. PSG kam durch den glücklichen Erfolg zum 14. Sieg im 16. Spiel und bleibt ungeschlagener Tabellenführer in der französischen Fußball-Meisterschaft.

Während Mbappé und Brasiliens Star Neymar, der in der 62. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, in der Startformation standen, fehlte Weltmeister Lionel Messi noch im Aufgebot des französischen Meisters. Straßburg rangiert weiter auf Abstiegsplatz 19.

Unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie hatte PSG bekannt gegeben, dass Marco Verratti seinen Vertrag um zwei Jahre bis 30. Juni 2026 verlängert hat. Der 30 Jahre alte italienische Nationalspieler spielt bereits seit 2012 bei den Parisern und hat seither mit dem Club 29 Titel gewonnen. Das Spiel gegen Straßburg war sein insgesamt 399. für PSG. Er liegt damit an Nummer zwei der Spieler mit den meisten Einsätzen hinter Jean-Marc Pilorget, der von 1975 bis 1989 insgesamt 435 Mal für den Verein auflief.